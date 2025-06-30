Jun 30, 2025 6:20 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

رسامني اجتمع مع البساط وعرض والبستاني للمستجدات

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا مع وزير الاقتصاد عامر  البساط، في مكتبه بالوزارة، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى رسامني ، النائب البروفسور فريد البستاني، وتم التداول في أخر المستجدات، وفي مواضيع إنمائية عدة، تعنى بها الوزارة التي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني من دون استثناء.

ومن زوار وزير الأشغال: وفد من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم ترافقة كورين شداد ممثلة النادي اللبناني للسيارات و السياحة وجيربال كاراي كوبودلو وخيرالله خيرالله، واطلع منهم على أوضاع الإتحاد والنشاطات التي يقوم بها.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o