عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا مع وزير الاقتصاد عامر البساط، في مكتبه بالوزارة، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى رسامني ، النائب البروفسور فريد البستاني، وتم التداول في أخر المستجدات، وفي مواضيع إنمائية عدة، تعنى بها الوزارة التي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني من دون استثناء.

ومن زوار وزير الأشغال: وفد من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم ترافقة كورين شداد ممثلة النادي اللبناني للسيارات و السياحة وجيربال كاراي كوبودلو وخيرالله خيرالله، واطلع منهم على أوضاع الإتحاد والنشاطات التي يقوم بها.