توفي صباح اليوم الجمعة 3 تشرين الاول 2025 الفنان والممثل العراقي إياد الطائي عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً في المسرح والتلفزيون.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الطائي، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت واحداً من أبرز وجوهها.

وكانت الحالة الصحية للفنان قد تدهورت منذ مطلع أيار/مايو 2025 بعد إصابته بفشل كلوي وورم خبيث في الكبد، ما اضطره للسفر إلى الهند لتلقي العلاج، وفق ما أوضحته الفنانة آلاء حسين.

وبدأ الطائي التمثيل من خلال المسرح المدرسي عام 1975، قبل أن يدخل المجال الاحترافي مصادفة، من خلال دعوة من المخرج عماد محمد عام 1990 للاشتراك في "المهرجان الأول للشباب"، حين حصل على جائزة أفضل ممثل.

وواصل الراحل مسيرته في المسرح والتلفزيون، إلى جانب التدريس في معهد الفنون الجميلة. وهو أيضاً عضو نقابة الفنانين العراقيين، وعضو الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح، وعضو اتحاد المسرحيين العراقيين.

ومن أبرز أعماله على الشاشة الصغيرة مسلسل "السرداب" (2006) ومسلسل "رياح الماضي" (2006)، وعلى المسرح مسرحية "الزيارة" (1997) و"هنا بغداد" (2009).