ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قارباً يقلّ سياحاً انقلب خلال عاصفة رعدية مفاجئة في فيتنام، أثناء رحلة سياحية، ما أسفر عن مقتل 34 شخصاً فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين.

ووفقاً للتقارير، كان قارب "وندر سي" يحمل 48 راكباً و5 من أفراد الطاقم، جميعهم فيتناميون، خلال جولة في خليج ها لونج، وهو وجهة شهيرة للزوار.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" أن عمال الإنقاذ أنقذوا 11 شخصاً، وانتشلوا الجثث بالقرب من موقع انقلاب القارب. وكانت السلطات قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إنقاذ 12 شخصاً، لكنها عدلت الرقم لاحقاً إلى 11.

وذكرت الصحيفة أن القارب انقلب بسبب الرياح القوية. وكان من بين الناجين صبي يبلغ من العمر 14 عاماً تم إنقاذه بعد 4 ساعات من احتجازه داخل الهيكل المقلوب، وفق ما نقلت وكالات أجنبية.

وأفادت "في إن إكسبريس" بأن معظم الركاب كانوا سياحاً، بمن فيهم نحو 20 طفلاً، من هانوي، عاصمة البلاد.

وتتجه عاصفة استوائية أيضاً نحو المنطقة. وذكرت توقعات الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة "ويفا" المنطقة الشمالية من فيتنام، بما في ذلك ساحل خليج ها لونج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه تعليمات عاجلة للسلطات حثها فيها على إيلاء الأولوية لعمليات الإنقاذ.