المركزية- قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في تصريح بعد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب: "بعد متابعتنا في لجنة الاقتصاد النيابية ملف الرقابة على شركات التأمين، وبعدما تابعنا في الإعلام موضوع وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد وكل ماشابه هذا الموضوع، تقدمنا اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين، وهذا الاقتراح يزيل وصاية وزارة الاقتصاد عن شركات التأمين ويضعها في مكان اداري ومالي مستقل ويجعلها تقوم بمهام رقابية على قطاع التأمين والحفاظ على استقلالية القطاع وعلى تقديم خدمات افضل، وسيشكل هذا الاقتراح نقلة نوعية بموضوع الإشراف على هيئة التأمين وسيكون حجرا اصلاحيا اساسيا".