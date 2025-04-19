تقدمت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، ب"أحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الزملاء الموظفين خاصة، والى جميع اللبنانيين عامة"، معتبرة أن عيد الفصح الذي يحمل معاني القيامة والانبعاث من الألم، هو دعوة للأمل المتجدد والعمل المشترك من أجل قيامة وطننا من أزماته".

وجددت الهيئة الادارية التذكير ب"مطالب موظفي الإدارة العامة المحقة الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظل تآكل اجورهم وتراجع قدرتهم الشرائية، ووسط غياب الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم".

وإذ أكدت تمسكها ب"الحوار البناء كوسيلة لاستعادة الحقوق وتحقيق المطالب ولم تطلب يوميا الا الانصاف"، حذرت من "المماطلة والتجاهل المستمر لحقوق الموظفين" ودعت المعنيين إلى "تحمل مسؤولياتهم سريعا، وإن لم تتم الاستجابة الفورية لتلك المطالب، فإننا سندعو إلى خطوات تصعيدية".