المركزية - زارت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة، برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري وحضور الأعضاء: حسن الحاج، رلى جدايل، مالك صعيبي، نديم عبد الملك وعدنان بلبل، وزارة العدل لتهنئة الوزير عادل نصار.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد بحث المجتمعون مع الوزير نصار شؤوناً قضائية، وتمنوا عليه أن "تشمل أية تقديمات إجتماعية أو أي تعديل في سلسلة الرتب والرواتب القضاة العاملين والقضاة المتقاعدين وفقاً لأنظمة التقاعد المرعية الإجراء".

وتابع البيان: "كما كررت الهيئة على وزير العدل طلبها المزمن، وهو تحديد نسبة معينة دائمة من أي منحة يعطيها صندوق التعاضد لقدامى القضاة، على ألا تقل عن 50 بالمئة من المبلغ الذي يُعطى للأعلى درجة من القضاة العاملين، باعتبار أن أي قاض يُحال على التقاعد يُفترض أن يكون قد بلغ الدرجة العليا في الهرم القضائي، علماً أن راتب القاضي المتقاعد يبلغ 85 بالمئة من أساس راتبه وهو في العمل، وان الهيئة تصر على هذا الطلب وتتمنى على الوزير نصار العمل على تحقيقه، بدلاً من أن تكون المنح المعطاة من صندوق التعاضد لقدامى القضاة مرهونة بأمزجة مجلس إدارة الصندوق".