قال رئيس وفد "حماس" المفاوض خليل الحية، الثلاثاء، إن وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء "مفاوضات مسؤولة وجادة"، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد الحية في تصريحات إلى قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيرا إلى أن "حماس" جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

أضاف أن وفد "حماس" يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا".

وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكدا أن الحركة "على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب"، ولكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وقال إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعيا إلى "وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان في شكل نهائي".