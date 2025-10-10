المركزية- في إطار التعاون والتشاور حول القضايا البيئية، وصل أمس الى بيروت وزير البيئة المصري الأسبق الدكتور مصطفى حسين كامل الذي يشغل حالياً مدير "المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية" (اتفاقية بازل) وعقد سلسلة لقاءات وفق مواعيد مسبقة، مع رئيس مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد المصطفى في السراي الحكومي، ومع محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض عليه مسودة اتفاقية تعاون، بعدها عقد سلسلة لقاءات بيئية في مقر اقامته في فندق "ماجستيك أوتيل" في جبيل

وبعد الظهر زار مطران طرابلس للموارنة المطران يوسف سويد، كما لبّى دعوة النائب فريد البستاني الى عشاء في مطعم Fidar Beach House .

وتستمر إقامته في لبنان خمسة أيام يعقد خلالها اجتماعات ولقاءات مع اتحادات بلديات وبلديات وجمعيات بيئية، لعقد شراكة من خلال اتفاقيات تعاون.