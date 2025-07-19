توجه رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في بيان ، "بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدلله، والنائب العام التمييزي جمال الحجار، ورئيس جهاز امن السفارات العميد موسى كرنيب على استجابتهم الفورية كما على الجهود الجبارة التي بذلت لاكتشاف مرتكبي السرقة التي تعرض لها مبنى ديوان المحاسبة، وذلك فور اطلاعهم على الأمر من قبل رئيس الديوان ، هذه الجهود التي أسفرت اليوم عن القبض على الجناة بعد تحقيقات جدية ومعقدة".

واكد ان "هذا ان دل على شيء فهو يدل على شعور عميق بالمسؤولية واحتراف في العمل الأمني والشرطي بصمت ومسؤولية وهذه من ابرز صفات رجال الدولة".