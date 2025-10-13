المركزية - علق رئيس بلدية جل الديب – بقنايا جورج زرد أبو جودة، في بيان على قرار مجلس الوزراء بشأن مطمر الجديدة، وقال :" بعد قرار مجلس الوزراء توسيع مطمر الجديدة لا يمكننا إلا أن نعبر عن قلقنا الشديد من الاستمرار في سياسة الطمر التي أثبتت فشلها صحيا وبيئيا.

لقد آن الأوان لاعتماد خطة وطنية شاملة لإدارة النفايات ترتكز على الفرز من المصدر وإعادة التدوير، بدل الاكتفاء بخطوات ترقيعية تزيد من المخاطر الصحية على أهل المتن وكل لبنان".

أضاف :"إن المطامر في المتن أصبحت قنبلة بيئية وصحية موقوتة، والمعدلات العالية للإصابات بالسرطان في المنطقة لم تعد مجرد صدفة. بلدية جل الديب – بقنايا تؤكد التزامها بأن تكون نموذجا في اعتماد إعادة التدوير كخيار استراتيجي، لأن اعتماد هذه المنهجية يخفض حجم الطمر من 80 في المئة إلى نحو 20 في لامئة فقط، وهو المسار الصحيح نحو بيئة سليمة ومستدامة".

ودعا أبو جودة الدولة إلى "دعم البلديات التي تسير في هذا الاتجاه، بدل توسيع المطامر، لأن الحل الحقيقي يبدأ من الوعي والتخطيط وليس من ردم الأرض بما ننتجه من أزمات".