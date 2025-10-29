نوه رئيس بلدية برالياس الدكتور رضا الميس في بيان، ب"الجهود الحثيثة و المتابعة المتواصلة لمدير عام وزارة الزراعة الدكتور لويس لحود التي أثمرت عن قرار وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني في إنشاء مركز زراعي في بلدة برلياس التي تعد من اكبر السهول الزراعية في البقاع".

وقال الميس: "تستحق برلياس هذا المركز الذي سيكون في خدمة القطاع الزراعي و كذلك يستحق الشكر المدير العام لويس لحود على متابعته وعمله من اجل هذا المركز".

و اكد الميس "ان العمل سيبقى متواصل من اجل برلياس أفضل و من أجل تعزيز المراكز الرسمية لهذه البلدة التي تطلب منا المزيد من المشاريع و المتابعة اليومية".