قام رئيس بلدية المعمرية، جان كلود ابي طايع وعقيلته، بزيارة تهنئة إلى بيرلا غازي حرب، إبنة بلدة المعمريّة، بمناسبة تتويجها ملكة جمال لبنان لعام 2025، "في لقاء ساده الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني".

وخلال اللقاء، نوّه أبي طايع بأهمية هذا الاستحقاق على المستويين الوطني والمحلي، معتبرًا أنّ ما قامت به حرب يمثّل مصدر اعتزاز لكل أبناء البلدة والجنوب.

وقال: "ما كنّا نسعى إلى تحقيقه منذ سنوات لرفع اسم المعمرية عاليًا، جاء هذا الاستحقاق ليساهم في تحقيقه ويمنحنا دفعًا جديدًا نحو المزيد من التقدّم. شكراً لكِ لأنّكِ منحتِ قريتنا هذا الشرف".

كما وشدّد على ضرورة أن "تبقى بلدة المعمرية حاضرة في قلب وفكر الملكة بيرلا في كل المحافل، كونها أصبحت اليوم تمثّل بلدة بكاملها أمام لبنان والعالم".