اعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده "لن تكون أبدا للبيع"، وذلك لدى لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



واوضح كارني "هناك أماكن ليست أبدا للبيع"، وذلك بعدما لفت الرئيس الأميركي مجددا إلى أنه سيكون "من الأفضل" للجارة الشمالية لبلاده أن تصبح ولاية أميركية لأن ذلك سيشكل "زواجا رائعا".



واعلن كارني إنه يتعين تغيير بعض جوانب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، التي وُقعت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وذلك في الوقت الذي أثار فيه ترامب مسألة معاودة التفاوض على الاتفاقية التي ستخضع للمراجعة العام المقبل.