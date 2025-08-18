وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى مطار العريش يرافقه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في زيارة تستهدف تفقد معبر رفح، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني "سيتفقد مصطفى خلال الزيارة المركز اللوجستي للمساعدات التابع للهلال الأحمر المصري للاطلاع على آليات العمل الإنساني".

كما "سيزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش للاطلاع على أوضاعهم الصحية عن قرب"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول فلسطيني رفيع منذ اندلاع الحرب على غزة، وتشكل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والمصري وتأتي في إطار متابعة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ودعم المصابين والمتضررين من الحرب المستمرة، في خطوة تهدف لمتابعة احتياجات المدنيين وتسهيل وصول الدعم الإنساني.