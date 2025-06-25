قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيع، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستراقب عن كثب كل مشروع في إيران لمنع التهديدات المستقبلية، مشيرا إلى تقلص التهديد النووي الإيراني.

وفي أول تعليق علني له حول نتائج العملية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، قال بارنيع: "تم إحباط التهديد الإيراني، الذي عرّض أمننا للخطر لعقود، بدعم من حليفتنا الولايات المتحدة".

كما شدد بارنيع الذي عادة ما يتجنب الإدلاء بتصريحات علنية، على أن عملاء الموساد داخل إسرائيل وخارجها كانوا يعملون "جنبا إلى جنب" مع الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية، وفقا لما نقله موقع "y net" الإخباري.

وتابع: "من خلال استخبارات دقيقة، وتقنيات متقدمة، ساعدنا الجيش الإسرائيلي في ضرب المشروع النووي الإيراني وتقليص التهديد الصاروخي".

"تضرر جسيم".. من عامين إلى 3 أعوام

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، "تقييمنا يشير لتضرر جسيم بمشروع إيران النووي".

كما أضاف في بيان اليوم الأربعاء "لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة دمار شامل"، مبيناً أن البرنامج النووي الإيراني أعيد سنوات إلى الوراء.

في حين، أشارت تقديرات إسرائيلية إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني من عامين ونصف إلى 3.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أقرت اليوم بأن المنشآت النووية في البلاد تضررت بشدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المنشآت النووية "تضررت بشدة" بسبب الضربات الأميركية، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

"محو المنشآت النووية"

جاء هذا بعدما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في قمة الناتو في لاهاي، مؤكداً أن الضربة الأميركية دمرت المواقع النووية الإيرانية بالكامل.

وأكد ترامب أنه تم محو المنشآت النووية الإيرانية بالكامل جراء الضربة الأميركية.

حرب 12 يوما

جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منهياً جولة غير مسبوقة من المواجهات العسكرية بعد البلدين.

وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشآت: فوردو ونطنز وأصفهان.

لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.