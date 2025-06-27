أكد المدير العام للطيران المدني أمين جابر، أن "مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، يعمل بكامل نشاطه وحتى أثناء الحرب لم يتأثّر عمله".

وقال جابر في حديث للـmtv: "نشاط المطار عاد إلى عمله بنسبة 90 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، وبعض الشركات التي كانت قد ألغت رحلاتها عادت واستأنفتها اليوم".

وأضاف: "ننشر برامج الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للمطار ونحن مستمرّون بذلك".

وكان رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس إبراهيم ابو عليوي أكد لـ”الوكالة الوطنية للإعلام” صباح اليوم الجمعة، أن “المطار يعمل بشكل طبيعي، ولا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة “.