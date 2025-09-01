المركزية- عشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة التي كُلِف الجيش بوضعها، بدت المساعي المبذولة للتوصل الى مخرج يجنّب الحكومة كأس الانقسام، وربما ما هو أسوأ، في سباق محموم مع الوقت. فيما برزت معلومات عن مسعى يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل الى مخرج وسلوك الوضع درباً تسووياً يحيّد البلاد عن حقل الغام الانقسام الداخلي الخطير، وسط ترقب لزيارة قد يقوم بها بري الى بعبدا.

فغداة كلمة بري التي دعا فيها الى حوار حول مصير السلاح، والذي سبق وحسمه مجلس الوزراء في 5 و7 آب، تتجه الانظار الى الجلسة الحكومية، شكلا ومضمونا، والى من سيحضرها ومن سيقاطعها وما سيصدر عنها.

عون– سلام: تحضيرا للجلسة العتيدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا صباح اليوم الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة. واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) واجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

بري مرن: ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية. وبعد اللقاء قال بوصعب: لكي تسير الامور بطريقة افضل، يجب أن نكون آخذين بعين الإعتبار، أن الخطر الاسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم. وتابع بو صعب: في الوقت نفسه تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى.

جابر يحضر: في غضون ذلك، أكد وزير المال ياسين جابر أنه "سيشارك في جلسة الحكومة الجمعة لإقرار خطة نزع السلاح".

مواقف الوزراء: ايضا، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي قالت بعد اللقاء "تحدثنا عن الوضع في البلد، وأهمية بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وان شاء الله هذا الأسبوع سيكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة وفي الجلسة". بدوره، أوضح وزير الزراعة نزار هاني في حديث اذاعي أن "سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، اذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهم وأساسي". وقال "أتمنى ألا نكون عدنا الى النقطة صفر في المفاوضات والحكومة واضحة في قرارها، هناك بيان وزاري واضح وخطاب قسم واضح، ولنر ما هي المعطيات لدى الجيش وفي ضوئها يؤخذ القرار المناسب". ولفت الى ان "الحكومة بدأت سحب السلاح من المخيمات"، مشدداً على ان "موضوع حصر السلاح هو على رأس أولويات الحكومة ويمضي وفق المخطط الموضوع". وتابع "نتمنى ألا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن موضوع حصر السلاح ننجز فيه حواراً وطنياً، وبالتالي المكون الذي يملك السلاح هو مكون وطني أساسي في الحكومة والبلد. ونتمنى ان تسير الأمور كما يجب لأنه يجب ان ينتقل لبنان الى مرحلة بر الأمان والبناء والورقة التي نبحث فيها هي لبنانية وفيها 11 مطلباً لا خلاف عليها بين أي لبناني وآخر". وأكد ان "جزءًا أساسيًا من عمل الحكومة ليس فقط العمل على حصر السلاح، انما ايضاً على ورقة كاملة متكاملة ومنها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة الاسرى وهي شروط ومواد واضحة في هذا الاتفاق".

الطرح متأخر: في المواقف ايضا، كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": دولة الرئيس نبيه بري طرحك جاء متأخراً. إنّ مصير سلاح حزب الله قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في لبنان، أي سلطة مجلس الوزراء مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح.

مؤتمران: وسط هذه الاجواء، استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو ترافقه المستشارة السياسية في السفارة ماري فافريل، وتناول البحث عدداً من المواضيع التي تهم البلدين اضافة الى التطورات المتصلة بمسألة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية. وتطرق البحث ايضاً الى المعطيات المتصلة بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب( اليونيفيل)، حيث جدد الرئيس عون شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الجهود التي بذلها لتحقيق التمديد حتى نهاية العام 2027 وفق القرار الذي صدر في هذا الخصوص. واشار السفير ماغرو الى ان الرئيس ماكرون سوف يوفد خلال الايام القليلة المقبلة الوزير السابق جان ايف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني ولا سيما مرحلة ما بعد التمديد "اليونيفيل" ومسألة حصرية السلاح اضافة الى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي الى عقدهما، الاول يتعلق بإعادة الاعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش. وتطرق البحث كذلك بين الرئيس عون والسفير الفرنسي الى الاوضاع في المنطقة والتطورات في الجنوب.

السفير المصري: دبلوماسياً ايضا، قال السفير المصري من قصر بعبدا: نحن نتكلم دائما عن ان هناك مبدأ ثابتا لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، هذه العناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. اما عن كيفية ان تتم هذه العملية في الحقيقة فهذا امر لبناني داخلي بحت. واتصور ان هناك خطوة متمثلة بتقديم الجيش لخطته لهذا الامر ثم الحديث داخل أروقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن الخطوات التي تليها. ان الامر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار والذي أشار اليه الرئيس بري بالأمس في كلمته. والأمور تسير من خلال النقاش والحوار وهذا الامر مطلوب واعتقد انه يتم الان.

...وفي السراي: ماغرو وسفير مصر زارا ايضا كل على حدة السراي الحكومي، فجرى خلال اللقاء بين سلام وماغرو البحث في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إضافةً إلى قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة. كما تم التطرق إلى التقدّم المحرز في ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة تأمين دعم فرنسي وأوروبي لتحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

كما بحث سلام مع سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها إلى مصر، حيث اعتبر السفير موسى أنّ هذه الزيارة شكّلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكّدًا استمرار الدعم المصري للبنان في مختلف المجالات، لا سيّما في ما يخص دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. كما وجّه السفير دعوة إلى سلام لحضور حفل افتتاح المتحف المصري في تشرين الثاني المقبل.