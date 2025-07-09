أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأربعاء "توافر الظروف" للمضي في اتفاق يضمن الإفراج عن رهائن في قطاع غزة، في وقت تستمر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال إيال زامير في خطاب متلفز "لقد أنجزنا نتائج عدة مهمة. ألحقنا خسائر كبيرة بحكم حماس وقدراتها العسكرية"، مضيفا "بفضل القوة العملانية التي أثبتناها، باتت الظروف متوافرة للمضي في اتفاق بهدف الإفراج عن الرهائن".

من جانبها قالت حركة حماس إنها تبدي مرونة عالية في المفاوضات الجارية حاليا الدوحة بشأن هدنة غزة.

وأكد طاهر النونو، القيادي في حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المحادثات الحالية تشهد تحديات كبيرة.

وشدد على أهمية وجود ضمانات دولية واضحة لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، معتبراً أن الولايات المتحدة تمتلك مفاتيح الضغط الحقيقية التي يمكن أن تُحدث فارقًا على الأرض.

واضاف أن موقف حماس لا يزال ثابتا ويشمل الانسحاب الكامل ووقف العدوان.