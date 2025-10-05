أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال تفقده قواته في قطاع غزة، أن الجيش أجرى "تغييرا" في عملياته لم يبلغ حد وقف إطلاق النار، متوعدا بـ"العودة للقتال" في حال فشلت مباحثات الإفراج عن الرهائن.

ونقل بيان عسكري الأحد عن زامير قوله: "لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن الوضع العملياتي تغيّر... المستوى السياسي يحوّل الأدوات والإنجازات التي حققتموها بالعمل العسكري إلى مكاسب سياسية" وفق تعبيره.

وأضاف زامير "إذا لم ينجح الجهد السياسي، فسنعود للقتال... المعركة لم تنته، يجب أن نظل يقظين ومستعدين للقتال في أي وقت".