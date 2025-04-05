انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه مشهد من المسلسل الشهير “ذا سيمبسون”، توقع وفاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أبريل 2025.

ويُظهر الفيديو شخصية تشبه ترامب في نعش محاط بالمعزّين، مما رفع المخاوف بسبب صدق نبواءات المسلسل فيما سبق.

وقال مات سلمان، المنتج التنفيذي للمسلسل إن المشهد الذي ظهر في المقطع لم يظهر في أي حلقة من حلقاته.

وأضاف أن الصورة واللقطات معدّلة بالفوتوشوب أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها محتوى مزيف يتعلق بالمسلسل، فمنذ عام 2017، انتشرت مقاطع وصور مُضلّلة تدّعي أن المسلسل تنبأ بوفاة ترامب.

وكان مسلسل “ذا سيمبسون” قد اشتهر بتنبؤات أخرى صحيحة، منها أعمال الشغب في الكابيتول، ونهاية مسلسل “صراع العروش”، وجائحة فيروس كورونا، وعرض ليدي غاغا بين شوطي مباراة السوبر بول، وغيرها من الأحداث العالمية.