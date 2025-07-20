ألقى الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مناشير فوق بلدة يارون، فيها عبارات تستهدف "حزب الله" وتحذر السكان من التعامل معه.

كما سمع تفجيران صباح اليوم في بنت جبيل، نجما عن تفجير الجيش الاسرائيلي معمل باطون قرب يارون، ما تسبب بحالة ذعر بين الأهالي.

واستهدفت غارة من مسيّرة اسرائيلية منطقة المحافر في أطراف عيترون في قضاء بنت جبيل ولم يفد بوقوع اصابات.

هذا، وحلقت مسيرة على علو متوسط فوق قرى بنت جبيل.

في سياق متصل، تعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي إسرائيلي.

وبعد الظهر، ألقت محلقة إسرائيلية منشورًا تحريضيًا في ساحة بلدة الخيام.

كذلك، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة في محيط منزل في بلدة عيتا الشعب.