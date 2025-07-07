ذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجار سُمع في منطقة الجمارك خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط العاصمة دمشق، اليوم الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو يوثق تصاعد الدخان في أعقاب ما قيل إنه انفجار.

وأكدت وسائل الإعلام تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

إلى ذلك، قالت قناة "الإخبارية السورية" إن حريقا اندلع بسبب عطل في التيار الكهربائي في مبنى تابع لوزارة الداخلية قرب ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق والأضرار تقتصر على الماديات.

لكن نشطاء تحدثوا عن أن سيارة مفخخة انفجرت خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة السورية.