Jul 18, 2025 9:55 AMClock
عدل وأمن
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دون تسجيل مخالفات… الجيش يفتش مخيمًا للنازحين في حاصبيا

المركزية - نفّذت وحدات من الجيش اللبناني، صباح اليوم، عملية دهم واسعة في مخيم مرج الخوخ الواقع على طريق ابل السقي – حاصبيا، والذي تقيم فيه عائلات نازحة من سوريا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشملت العملية تفتيش عدد من الخيم والمنازل المؤقتة داخل المخيم، حيث عملت القوى العسكرية على التحقق من الوضع الميداني. وقد أفادت مصادر أمنية أن العملية لم تسفر عن العثور على أي أسلحة أو مواد مشبوهة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات ميدانية تقوم بها المؤسسة العسكرية لمتابعة الوضع الأمني في المناطق الحدودية والجنوبية، والتأكد من خلوها من أي نشاط يمكن أن يهدد الاستقرار العام.

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