من المنتظر أن توقّع دول الوساطة، في وقف إطلاق النار في غزة، وثيقة ضامنة للاتفاق، في قمة ستعقد، الإثنين، في منتجع شرم الشيخ المصري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال الدبلوماسي، الذي أُبلغ بمراسم التوقيع، مشترطاً عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة، التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.

وتستضيف مصر، بعد ظهر اليوم، في شرم الشيخ قمة من أجل السلام في غزة، يترأسها الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، ويشارك فيها قادة أكثر من عشرين دولة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وستتناول المناقشات خلالها سبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي ردت عليه إسرائيل بحملة عسكرية مدمرة.

وتتجه الأنظار في إسرائيل لعودة الرهائن المُحتجزين منذ أكثر من سنتين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين برعاية الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق ستسلم حماس، الاثنين، لإسرائيل 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم بينهم 20 على قيد الحياة، بحلول الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن مدى الحياة، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

وأكد مصدران مطلعان على المفاوضات وحماس، أمس الأحد، أن الحركة وحلفاءها أنهوا كل التحضيرات لتسليم إسرائيل الإثنين جميع الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة لكن ما زالت حماس تصرّ على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق، 7 قادة فلسطينيين بارزين.