المركزية- عشية انطلاق جولة المحادثات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران حول ملف ايران النووي في عمان السبت المقبل، فرضت وزارة الخزانة الاميركية دفعة جديدة من العقوبات على داعمي البرنامج النووي الإيراني وطالت كلا من:

• شركة آتبین ایستا الهندسية والفنية (بالإنجليزية: ATBIN ISTA TECHNICAL AND ENGINEERING COMPANY))المعروفة أيضًا باسم: شركة آتبین ایستا التقنية؛ "AIT")، الطابق الأرضي، القطعة 0، شارع تَلاش رقم 1، الشارع الرئيسي، منطقة إیوانكي، مقاطعة گرمسار، محافظة سمنان، إيران؛ معلومات إضافية حول العقوبات - خاضعة لعقوبات ثانوية؛ تاريخ التأسيس: 25 أغسطس 2007؛ رقم الهوية الوطنية: 10860022615 (إيران)؛ رقم التسجيل: 1673 (إيران [NPWMD] [IFSR] مرتبطة بـ: شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية).

• شركة صناعات آذراب (بالإنجليزية: AZARAB INDUSTRIES CO.) (المعروفة أيضًا باسم شركة صناعات آذر آب؛ AZARAB INDUSTRIES LLP)، رقم 15، شارع ملا صدرا، ساحة ونك، طهران 1991913981، إيران؛ ميدان الصناعة، أراك، إيران؛ الموقع الإلكتروني: www.azarab.ir؛ معلومات إضافية حول العقوبات - خاضعة لعقوبات ثانوية؛ رقم الهوية الوطنية: 10780042000 (إيران [NPWMD] [IFSR] مرتبطة بـ: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

• شركة إنشاء وتطوير مفاعلات بارس بالإنجليزية: PARS REACTORS CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMPANY) ) المعروفة أيضًا باسم "SATRA PARS COMPANY")، رقم 221، مبنى شمس 7، شارع ملا صدرا، ساحة ونك، طهران 1993634316، إيران؛ معلومات إضافية حول العقوبات - خاضعة لعقوبات ثانوية؛ تاريخ التأسيس: 17 مارس 2008؛ رقم الهوية الوطنية: 10103582395 (إيران)؛ رقم التسجيل: 321054 (إيران [NPWMD] [IFSR] مرتبطة بـ: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

• شركة پگاه ألومينيوم أراك بالإنجليزية: PEGAH ALUMINUM ARAK COMPANY) ) المعروفة أيضًا باسم: ألومينيوم پگاه أراك؛ شركة پگاه للألومينيوم)، أراك، إيران؛ معلومات إضافية حول العقوبات - خاضعة لعقوبات ثانوية؛ تاريخ التأسيس: 11 ديسمبر 2008؛ رقم الهوية الوطنية: 10780122347 (إيران)؛ رقم التسجيل: 8722 (إيران) [NPWMD] [IFSR] (مرتبطة بـ: شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية).

• شركة توريوم نیرو بالإنجليزية: THORIUM POWER COMPANY المعروفة أيضًا باسم شركة توريوم نیرو، إيران؛ معلومات إضافية حول العقوبات - خاضعة لعقوبات ثانوية؛ تاريخ التأسيس: يوليو 2023؛ نوع النشاط: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية [NPWMD] [IFSR] مرتبطة بـ: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.