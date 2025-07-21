أثار إعلان إحياء فريق الروك الألماني "سكوربيونز" حفلا غنائيا في مصر، حالة من الجدل الواسع بسبب دعم الفريق لإسرائيل، ورفع العلم الإسرائيلي في حفلاته، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء الحفل.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مصر بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس الفريق، ويعد هذا الحفل الثاني للفريق في مصر، بعد حفله الأول عام 2005 عند سفج الأهرامات، وكان من تنظم السفارة الألمانية فى القاهرة ووزارة الثقافة، وأقيم حفلان حينها لفرقة سكوربيونز تحت سفح الهرم وفي شرم الشيخ يومي 17 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

وامتدت المطالبة بإلغاء الحفل إلى مناشدة للفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين بالتدخل السريع ووقف الحفل وإلغاؤه.

تأسيس فريق الروك الألماني سكوربيونز فى 1965 على يد عازف الجيتار رودولف شينكر، وتضمنت التشكيلة الأطول عمراً والأكثر نجاحاً للفرقة المغنيين شينكر وكلاوس ماين وعازف الجيتار ماتياس جابس وفرانسيس بوخولز، والعازف هيرمان راريبيل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها دعاوى بإلغاء ترخيص حفلات في مصر لأسباب مختلفة فقد تصدر اسم مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عندما أُعلن في يوليو (تموز) 2023 عن إلغاء تصريح حفله المقرر في 28 يوليو (تموز) 2023 بالأهرامات.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيان رسمي حينها توضح فيه سبب إلغاء حفل سكوت: "بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة للنجم، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".

جدير بالذكر أن الأميركي سكوت يعود بجولة موسيقية جديدة بعنوان "Circus Maximus Tour 2025"، تشمل 6 دول.

وتنطلق جولة سكوت من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم دلهي، وسيول، وسانيا هاينان، وطوكيو، وتُختتم في أبوظبي، ولن تشمل الجولة مصر كما تداولت بعض وسائل الإعلام المصرية مؤخرا.

المصدر: العربية