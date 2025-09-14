انتهت زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، كسابقاتها، رغم اختلاف ظروفها، في ظل التحديات التي تفرض نفسها على الداخل اللبناني.

مصادرمطلعة على أجواء الزيارة أشارت لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنها أكدت أهمية الولوج لحوار لبناني شامل وبنّاء، مع استعداد فرنسا لتسهيله، كما حث المسؤولين على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، إذ إن الوقت ليس في مصلحة لبنان، وبالتالي التشديد على ملف تسليم السلاح.

في الإطار، تعمل باريس على تنظيم مؤتمرين دوليين، الاول، اقتصادي، شرط الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، والثاني، عسكري، بهدف تأمين الدعم للجيش، إلا أن موقف لودريان كان صريحاً لجهة تأكيده أن أي ضمانات لانعقاد المؤتمرين لن تكون متوافرة، وأن أي تحرك في هذا التوجه سيبقى مجمداً إلى أن تنجز مهمة حصر السلاح، وتنفذ الإصلاحات المطلوبة، فأي تباطؤ في هذا الصدد لن يصب في مصلحة لبنان ولا اللبنانيين.

المصدر: الانباء الالكترونية