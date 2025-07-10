المركزية - استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث سبل دعم الجيش.

وثمّن قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

واستقبل قائد الجيش النائب غسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.