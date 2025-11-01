رأى الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنّ "النتيجة المطلوبة اليوم لبدء مسار بناء الدولة هو أن يقتنع حزب الله بأن يسلّم سلاحه ولكن الآلية للوصول الى ذلك موضع جدل وطرح لأكثر من مبادرة أكان من خلال تفاوض مباشر مع الحزب أو من خلال الجانب المصري أو الألماني أو سواء عبر تطعيم "الميكانيزيم" وسوى ذلك"، مشدداً على أنّ على "الحزب أن يدرك أن دور السلاح انتهى"، محذرا من "أن تصل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إلى حد الانفجار وهذا ما لا نتمناه إنما علينا التأكيد على أمر أساسي وهو أن هناك قرارا لدى الدولة يتمثل بحتمية التوجه لحل نهائي لهذا الإشكال العالق".

وأضاف مالك، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أنّه "حتى اللحظة لم يحدد بعد إطار المفاوضات إن كانت عبر حوار مباشر أو غير مباشر، إلا أنه سندًا للمادة 52 من الدستور فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة هو مَن يتولى مهمة التفاوض على أن يعرض أي اتفاق أو مسودة اتفاق على مجلس الوزراء، ولا يُبرم إلا بعد موافقة مجلس النواب".