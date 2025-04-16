أقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، لقاء في "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال"، بالتعاون مع جمعية تطوير الأعمال في طرابلس "BIAT"، للتعريف عن برنامجه الاستشاري للشركات الصغيرة، في خطوة تعكس التزام البنك المتجدد دعم التنافسية والنمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل. وضم اللقاء عددا من أصحاب الشركات ولاعبين بارزين في القطاع الخاص، حيث تم تسليط الضوء على البرنامج الاستشاري المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي يسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين أدائها في السوق وزيادة مرونتها وتحقيق نمو مستدام. وشكل الحدث مناسبة لإطلاق عنصرين جديدين ضمن البرنامج في لبنان: برنامج كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري وبرنامج الابتكار.

دبوسي: واستهل اللقاء بكلمة لرئيس غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، شكر فيها "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قدومه مجددا إلى مدينة طرابلس وتنظيمه لهذا اللقاء، بالتعاون هذه المرة مع جمعية "BIAT" إضافة إلى الرؤية التي يمتلكها"، متمنيا أن "تكون بيئة لبنان جاذبة للاستثمارات وتعلن الحكومة عن خطة وطنية محورها طرابلس الكبرى من البترون إلى عكار"، مشددا على انه "لدينا مسؤولية تجاه الشعب اللبناني الموجود على كل الأراضي اللبنانية، تتمثل بمعالجة مشاكله من خلال التعاون مع الجهات الدولية وإقامة الشراكات والاستثمارات كون لبنان جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي وثقافة البلد الانفتاح دائما على الآخرين".

دنغزلي: وتحدث رئيس مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل دنغزلي، فقال: "لطالما شكلت ريادة الأعمال ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في دفع عجلة التوظيف والابتكار والمرونة. ويدخل دعم القطاع الخاص في صلب مهمتنا، ونواصل التزامنا تعزيز النمو الشامل والمستدام والطويل الأمد في لبنان، ومن خلال شراكتنا المتينة مع الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال، نقدم الدعم الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الأدوات والمعرفة والموارد لتحسين كفايتها وزيادة قدرتها التنافسية إضافة إلى المرونة تجاه الصدمات الاقتصادية المستقبلية".

معوض: واعرب رئيس مجلس إدارة "BIAT" ومديرها التنفيذي نصري معوض عن سروره للمشاركة في هذا اللقاء، وقال: "لا يفتقر شمال لبنان إلى الكفايات أو الطموحات، إنما الشراكات الصحيحة، وهنا يكمن الدور التحويلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال البرامج التي يطلقها والتي تتخطى إطار التمويل، بتوفيرها استشارات استراتيجية، وتوجيها من قبل الخبراء وقدرة الوصول إلى شبكة عالمية"، مشيرا الى أن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتطلع اليوم إلى القيام بالمزيد وخصوصا للشركات المتوسطة والكبيرة في شمال لبنان من خلال مساعدتها على التوسع والابتكار والمنافسة إقليميا وعالميا"، لافتا الى اننا "في BIAT نعتبر ان ما يحصل هو جزء من عمل واسع النطاق يكتسب زخما نبنيه معا على صعيد المنطقة".

وبحسب بيان البنك الاوروبي، "يهدف برنامج كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري إلى تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية اللبنانية، وخصوصا في قطاعي الصناعات الغذائية والمشروبات، من خلال تحفيز كفاية الموارد واعتماد الممارسات المستدامة. ويعمل البرنامج على دعم الشركات في إدارة النفايات واعتماد التقنيات التي تقلل من أثرها البيئي من خلال مزيج من بناء القدرات، والخدمات الاستشارية المستهدفة، والمنح المساهمة في التكاليف. ويفتح باب التقديم أمام الشركات المهتمة بالانضمام إلى البرنامج بشكل سنوي".

اضاف: "أما برنامج الابتكار، فيقدم منحا للمساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة كذلك الناشئة التي تسعى للاستثمار في البحث والتطوير بهدف ابتكار منتجات جديدة أو تحسين العمليات. يربط البرنامج الشركات المشاركة مع الباحثين والمؤسسات البحثية والتطويرية، مما يسهل التعاون لتنفيذ حلول مبتكرة تعزز التنافسية والملاءمة السوقية. وقد ساعدت هذه البرامج الى الآن أكثر من 330 شركة صغيرة ومتوسطة في مواجهة التحديات السوقية وتحسين إنتاجيتها ونموها".