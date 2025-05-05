رحّب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، واصفاً هذه الخطوة بأنها "بارقة أمل لإعادة وصل ما انقطع وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين".

وأكد في تصريح له أن هذا القرار " يشكل دفعاً إيجابياً باتجاه توثيق العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقاً واسعة أمام التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي، كما يُمهّد الطريق أمام عودة الثقة العربية إلى لبنان. وأعرب عن أمله في أن يُعمّم هذا القرار على باقي الدول الخليجية، بما يُسهم في إعادة لبنان إلى حضنه العربي الطبيعي".

وختم دبوسي قائلاً: " نثمّن في غرفة طرابلس الكبرى هذه الخطوة الأخوية من دولة الإمارات الشقيقة، ونؤكد أن لبنان، قيادةً وشعباً، يفتح ذراعيه للأشقاء الإماراتيين ويرحب بهم في بلدهم الثاني".