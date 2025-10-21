استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة سوزان براون ألامينة العامة مساعدة للأمم المتحدة ومديرة مكتب العلاقات الخارجية والدعوة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار زيارتها الرسمية إلى لبنان الهادفة إلى توسيع الشراكات واستكشاف فرص دعم أجندة التعافي والاستقرار، في حضور رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس الدكتور جمال كريم، المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، ومدير مختبرات الجودة في الغرفة الدكتور خالد العمري.

بداية، رحّب دبوسي بالوفد الأممي الزائر، مشيراً إلى "مسيرة التعاون الممتدة منذ سنوات، والتي شكّلت خلالها غرفة طرابلس الكبرى ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شمال لبنان، وجسراً للتواصل بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية".

ولفت إلى أهمية الموقع الجغرافي لمدينة طرابلس، واعتبر أنها "تتمتع بموقع استراتيجي استثنائي على الواجهة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وتمثل نقطة التقاء بين لبنان وبلدان المشرق العربي وأوروبا"، مؤكدا أنها "تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لتكون مركزا محورياً للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة".

وقال:"تطورت علاقة غرفة طرابلس الكبرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مسارٍ طويل من التعاون البنّاء، القائم على الشراكة في الرؤية، والتزام المسؤولية المشتركة، والسعي لإيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعي. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، أثبتت التجارب أن غرفة طرابلس الكبرى وشركائها في الأمم المتحدة قادرون معاً على مقاربة القضايا الاجتماعية والإنسانية بروح التعاون المستدام. وإننا نتفاعل بفكر الشراكة وإرادة واحدة لبناء مستقبل أفضل، بالتكامل من أجل الإنسان والتنمية".

وختاما، قدم دبوسي عرضاً شاملاً حول المنظومة الاقتصادية الوطنية الدولية التي تعزز مكانة لبنان انطلاقاً من طرابلس الكبرى، وتوافر الخدمات التي تتطلبها اقتصادات العالم من شرق المتوسط، مؤكداً "رغبة غرفة طرابلس الكبرى في الاستمرار بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

بدورها، قالت براون : " الأمم المتحدة ملتزمة الاستجابة لاحتياجات لبنان ودعم المبادرات التي تخلق فرص عمل وتعزّز التنمية المستدامة، ونحن نثمّن شراكتنا المستمرة ونتطلع إلى تعزيزها بشكل أكبر لما فيه مصلحة لبنان وشعبه".

من جهته، قدّم كريم عرضاً موجزاً عن "دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، والمرحلة التي وصلت إليها"، متطرقاً إلى "احتياجات تطويرها لتكون منصة استثمارية تعزز مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفتح أكثر على المنظمات الدولية".

أما سلطان، فعرضت في مداخلتها "الدور الإنمائي المتطور الذي تقوم به الغرفة، حيث انتقلت من الدور التقليدي إلى أداء تنموي شامل لا يقتصر على تقديم الخدمات الإدارية فحسب، بل يشمل مشاريع حيوية تواكب متطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة".

وأشارت إلى أن "الغرفة تحتضن مختبرات جودة متقدمة، ومركزًا للتطوير الصناعي وسلامة الغذاء، وبرامج زراعية رائدة مثل برنامج Agri-Agro360 ، فضلًا عن مبادرات لدعم الصادرات اللبنانية وتسهيل انسيابها إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الأعمال التجارية ومشاريع ريادة الأعمال".

وختمت مؤكدة أن "غرفة طرابلس الكبرى تمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي والوطني، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة".

اشارة الى ان الوفد المرافق لبراون ضمّ ، الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بليرتا أليكو، مدير برنامج الوقاية من الأزمات راغد عاصي، ومدير منطقة الشمال ألان شاطري.