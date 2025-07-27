Jul 27, 2025 3:45 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

خطف واتجار بالاسلحة ومخدرات.. والجيش يداهم

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر – بعلبك والشيخ عياش – عكار، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(ه.ش.) لارتكابهما عدّة جرائم منها: الخطف، الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية السوري (م.ج.) والمواطنَين (ح.ح.) و(ن.ح.) لتعاطيهم المخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم سلاحًا وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o