أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع “أكسيوس”، أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت “في مراحلها النهائية”، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

ونقل موقع “أكسيوس” عن ترامب قوله: “العالم العربي يريد السلام، إسرائيل تريد السلام، وبيبي (بنيامين نتنياهو) يريد السلام”.

كما أوضح ترامب أن خطته لا تقتصر على إنهاء الحرب في غزة فقط، بل تهدف إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف: “إذا أنجزنا هذا، سيكون يوما عظيما لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون الفرصة الأولى لسلام حقيقي في الشرق الأوسط. لكن علينا أن ننجزه أولا”.

ووفق “إكسيوس” فإن خطة ترامب للسلام في غزة تشمل البنود الرئيسية التالية:

– الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة خلال 48 ساعة من وقف إطلاق النار.

– وقف دائم لإطلاق النار.

– انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة.

– إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى نحو 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول.

– خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بلا حماس، وتشمل مجلسًا دوليًا وعربيًا مع ممثل للسلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين في غزة.

– قوة أمنية تضم فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية.

– تمويل من الدول العربية والإسلامية للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة الإعمار والتنمية.

– مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في آلية الحكم الجديدة بغزة.

– نزع سلاح حماس وإفراغ غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير الأسلحة الثقيلة المتبقية والأنفاق.

– عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون بالبقاء في غزة، وتأمين ممر آمن للخروج لمن يرفض ذلك.

– عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة.

– تعهّد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.

– مسار مستقبلي موثوق باتجاه “إقامة دولة فلسطينية” بعد أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات كبيرة.

ضغوط أميركية وتحفظات إسرائيلية

بدورها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بذل جهوداً كبيرة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على المقترح، رغم اعتراض الأخير على بعض بنوده، لا سيّما المتعلقة بمستقبل غزة ودور السلطة الفلسطينية.

وأوضح مصدر مطلع أنّ "تحفظات نتنياهو تمحورت حول مطلب نزع سلاح حماس بشكل كامل، وضمان ألاّ تكون للسلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية على القطاع، وهو ما يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين".

اتفاق وشيك بين واشنطن وتل أبيب

في تقرير آخر، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر دبلوماسية أنّ "الولايات المتحدة وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الخطة الأميركية". وجاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، ضمّت نتنياهو، وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، إضافة إلى ويتكوف.

وأكّد التقرير أنّ واشنطن مصممة هذه المرة على "إنهاء الحرب في غزة بطريقة تخدم الأمن الإقليمي وتعيد الهدوء للطرفين، مع الحفاظ على الدعم الكامل لإسرائيل، وتقديم تصور عملي لإعادة إعمار القطاع".