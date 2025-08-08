خرج قطار عن سكته في محافظة كرمان في جنوب إيران، الجمعة، ما أسفر عن إصابة 30 شخصاً بجروح فيما لم تسجّل أية وفيات، بحسب الإعلام المحلي.

وقال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني باباك محمودي لوكالة "مهر" للأنباء إن "30 شخصاً أصيبوا بجروح عندما خرج قطار عن مساره على خط سكك الحديد الرابط بين كرمان وزرند".

وذكر بيان من مكتب العلاقات العامة التابع للهيئة الوطنية لسكك الحديد أوردته وكالة "تسنيم" أنه بعد "وصول موظفي سكك الحديد الفنيين وعناصر الإنقاذ، غادر جميع الركاب القطار بسلام".

ولا يعد خروج القطارات عن مساراتها أمراً نادراً في إيران، وأدت حوادث من هذا النوع إلى سقوط قتلى في الماضي.

وفي يونيو (حزيران) 2022، لقي 21 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات بجروح عندما خرج قطار عن مساره قرب مدينة طبس وسط البلاد، بعدما اصطدم بحفّارة قرب السكة.

وفي 2016، اصطدم قطاران واندلعت فيهما النيران في شمال إيران، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.