ختم معمل الحلويات في بلدة حاروف الذي تسبب بتسمم أكثر من 100 شخص في منطقة النبطية بالشمع الاحمر، بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي غسان الأتات.

وأشرف على عملية إقفال المعمل رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار ورئيس مصلحة الصحة في النبطية الدكتور محمد محيدلي مع فريق من المفتشين بمؤازرة قوة من مديرية امن الدولة من مكتب النبطية.

وبعد إجراء كشف على محتويات المعمل الذي صنعت فيه حلويات "الاكلير" وزعت على مضيف في مناسبة عاشوراء وتسببت بتسمم أكثر من 100 شخص بعدما تم نقلها من المعمل من قبل أحد التجار ووضعت في صندوق سيارة دون تبريد لفترة ساعات طويلة.

واشار رئيس مصلحة الاقتصاد محمد بيطار "ان الفحوصات المخبرية أظهرت وجود جراثيم في منتجات المعمل"، فيما أكّد صاحب المعمل ز. ج الذي استدعي الى مكتب أمن الدولة للتوسع في التحقيق معه ان المواد التي يستعملها في صنع "الاكلير" يشتريها من احد المعامل في النبطية ولديه فواتير بذلك وأنّه يعمل منذ 15 عامًا في هذه المصلحة، وما حصل هو سوء تبريد ممن اشترى البضاعة".