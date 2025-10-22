المركزية- صدر عن عن الدائرة الصحية في بلدية طرابلس البيان الآتي: "استكمالاً لحملتها الميدانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤازرة شرطة بلدية طرابلس في حضور فريق عمل تلفزيون "الجديد"، ضبط مراقبو الدائرة الصحية اليوم، مسلخ دجاج مخالفاً في منطقة جبل محسن، وذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة.

وقد تبيّن خلال الكشف:

- وجود كميات كبيرة جدًا من الدجاج الفاسد والمعفّن.

- بيئة غير صالحة تمامًا للعمل، مع انتشار مياه مجاري داخل المسلخ.

- وجود فئران ومخالفات خطيرة لشروط النظافة.

- غياب كامل لأدنى معايير السلامة الصحية والغذائية.

بناءً عليه:

- تم تسطير محاضر ضبط قانونية بحق المخالف.

- أخذ عينات من المضبوطات لتحليلها في المختبرات المعتمدة.

- وتم اتخاذ قرار بتشميع المسلخ بالشمع الأحمر وفق الأصول.

تؤكد بلدية طرابلس – الدائرة الصحية، أن هذه الحملة لن تتوقف حتى يتم ردع كل من تسوّل له نفسه تعريض صحة الناس للخطر. للتبليغ عن أي مخالفة: 70773099. صحة طرابلس أولوية لا مساومة فيها".