ردّ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، التي زعم فيها أن لدى تل أبيب "عيونًا وآذانًا في كل مكان"، معتبرًا أن ما جاء في هذه التصريحات يندرج ضمن إطار "الدعاية النفسية الواسعة النطاق".

وفي بيان نُشر على موقعه الرسمي، أشار خامنئي إلى أن غالانت يروّج لصورة مبالغ فيها عن التفوّق الاستخباراتي الإسرائيلي، موضحًا أن الادعاء بقدرة إسرائيل على رصد كل التحركات داخل إيران، والسيطرة على هيكل اتخاذ القرار، بل وحتى معرفة القرارات قبل صدورها، لا يعدو كونه تهويلاً إعلاميًا لا يعكس الواقع.