في أول رد فعل له بعد الضربات الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية في إيران، وهي فوردو وأصفهان ونطنز، كتب المرشد الإيراني علي خامنئي منشورا على "إكس" متحدثاً عن إسرائيل وليس أميركا، حيث قال إن "عقاب إسرائيل مازال مستمرا".

ولا تزال التصريحات تتوالى، آخرها قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الضرر الأكبر الذي لحق بمنشآت إيران النووية كان تحت سطح الأرض بكثير".

وتزامنا، خرجت تصريحات عدة من إيران تؤكد عزمها الرد على الضربات الأميركية، دون أي إيضاح عن طبيعة وتوقيت ذلك الرد أو نطاقه.

ومن بين التصريحات الإيرانية، قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني -الذي أصيب إصابة كبيرة في اليوم الأول من الضربات الإسرائيلية على إيران يوم 13 يونيو (حزيران)- إنه حتى مع افتراض التدمير الكامل للمواقع النووية فإن "اللعبة لم تنته بعد".

وأكد شمخاني أن "المواد المخصبة لا تزال سليمة"، مشيراً إلى أن "المفاجآت مستمرة"، وأن "زمام المبادرة السياسية والعملياتية، في إطار حق الدفاع المشروع، بيد الطرف الذي يجيد إدارة اللعبة بذكاء ويتجنّب إطلاق النار العشوائي"، على حد قوله.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل اقتربت للغاية من تحقيق أهدافها في إيران المتمثلة في التخلص من تهديدات الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي".

وأكد نتنياهو أنه "يتم فحص نتائج الضربات على البرنامج النووي الإيراني"، كما أوضح أنه "لن يسمح بانجرار إسرائيل إلى حرب استنزاف"، لكنه أضاف أنه لن ينهي أيضا الحملة العسكرية ضد إيران قبل الأوان.