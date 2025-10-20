أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهم باعتقاده أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية بضربات أميركية في حزيران/ يونيو.

وقال خامنئي أثناء لقائه رياضيين إيرانيين: "يتفاخر الرئيس الأميركي: لقد قصفنا الصناعة النووية الإيرانية ودمّرناها. حسنا، عش هذا الوهم!"، بحسب ما نقل عنه موقعه الالكتروني.

وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي يزعم أنه أهل للتعامل لكن التعامل القائم على الهيمنة نتيجته معروفة والشعب الإيراني لا يقبل الخضوع".

وشدد خامنئي على أن "العدو لم يتخيل أن الصواريخ الإيرانية قادرة على قصف أعماق مراكز أبحاثه وتدميرها"، موضحاً أن "الصواريخ التي وصلت إلى عمق بعض مراكز أبحاث العدو هي صناعة شبابنا ولم نشتريها من أحد".

ولفت إلى أن "القوات المسلحة وصناعاتنا الدفاعية لديها صواريخ أخرى ستستخدمها عند اللزوم"، مضيفاً: "العدو يفتخر بأنه اغتال علماءنا لكن العلم لا يمكن أن يزول بقصف الأعداء".

وأكد خامنئي أن "الصهاينة يشعرون بالإحباط بسبب الصفعات التي تلقوها من إيران خلال حرب الـ12 يوماً".

وكان ترامب اعتبر في كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أن العملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران "كانت رائعة". وأكد حينها أن بلاده وتل أبيب قضتا على النووي الإيراني.

كما أضاف أن بلاده منعت طهران من الحصول على أخطر أسلحة في العالم، بعدما ألقت 14 قنبلة على المنشآت النووية ودمرتها.