قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الثروة الثقافية والحضارية لإيران تفوق بمئات المرات نظيرتها في أميركا والدول المماثلة. واعتبر أن توقع استسلام إيران هو أمر "سخيف".

وأضاف: "الشعب الإيراني هو شعب عظيم، وأن إيران بلد قوي يمتلك حضارة عريقة تمتد جذورها عبر التاريخ".

وتابع: "أن يتوقع أحد أن تستسلم إيران لبلد آخر، فهذا من بين الأقاويل السخيفة والخاطئة التي ستكون بالتأكيد مدعاة سخرية للعقلاء".

وكان خامنئي، قد أكد في أول ظهور علني له بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على إيران. مشددا على أن إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا".

واعتبر خامنئي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان "بحاجة إلى القيام "باستعراض"، مشيرا إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "واشنطن "تضخّم" من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها".

في المقابل قال ترامب، أنه أنقذ خامنئي، من موت وصفه بـ"البشع والمهين"، كما منع إسرائيل من تنفيذ الهجوم "الأكبر" في إيران.

وعبر منشور بمنصته الخاصة "تروث سوشل" قال: "لقد أنقذته -خامنئي- من موت بشع ومهين للغاية، وليس عليه أن يقول: شكرا لك يا رئيس ترامب!".