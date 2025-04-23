Apr 23, 2025 1:20 PMClock
اقتصاد
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حيدر يلتقي عزّالدين ووفداً من السفارة الأثيوبية

 

المركزية- بحث وزير العمل محمد حيدر في مكتبه، مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين في الاوضاع العامة.

واستقبل وفداُ من السفارة الأثيوبية في لبنان برئاسة القائم بالأعمال GETACHEW UTA   وتناول البحث سُبل تطوير العلاقات، وتنظييم اليد العاملة الأثيوبية ضمن القوانين المرعية الاجراء. وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات في هذا السياق.

والتقى وزير العمل وفداُ من مجلس بلدية الغبيري برئاسة رئيس البلدية السيد معن الخليل الذي أطلعه على المشاريع التي تنفذها البلدية على المستوى الإنمائي، والأشغال التي تقوم بها لإزالة أثار العدوان الاسرائيلي في نطاق عملها.

والتقى ايضاً مديرة المركز التربوي الكتورة هيام إسحاقوالجامعة. 

 ثم استقبل رئيس جامعة AUST الدكتور رياض صقر، في اطار تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والجامعة.

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