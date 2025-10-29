المركزية- وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم، سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، تم البحث في الأمور المتعلقة بوزارة العمل وسبل دعمها من الاتحاد الاوروبي.

كما تناول البحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعويض نهاية الخدمة الذي يشكل عبئاً على العاملين مع البعثات الدبلوماسية، وشرح الوزير للمسؤولة الأوروبية أن هذا الموضوع يعاني منه اللبنانيون جميعاً. ووعدها بمتابعة هذا الأمر باهتمام بالغ مع مدير عام الضمان لإيجاد الحل المناسب.

من جهة أخرى، بحث وزير العمل مع النائب ألان عون في مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.