المركزية- بحث وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم مع السفير الفرنسي في لبنان هرفي مارغو في العلاقات الثنائية، وما تقوم به وزارة العمل على مستوى تطوير العمل الإلكتروني، وفتح اسواق جديدة امام العمالة اللبنانية ، واستفسر السفير الفرنسي عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولا سيما حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، والتعويضات التي تدفع للمستفيدين من الضمان عند التقاعد من الخدمة أو بعد عشرين سنة من العمل في المؤسسات او السفارات وغيرها .

وأوضح الوزير ان هذه الأمور تشكل عبئا ماليا ، وانه يتابع هذا الموضوع بشكل دقيق مع الضمان الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن .

من جهته، أكد مارغو حرصه الدائم للتنيسق مع الوزارة، ووجه لمعالي الوزير دعوة لزيارة فرنسا للقاء بنظيره الفرنسي حين يرى معاليه الوقت مناسباً.

السفير الإيراني

وبحث الوزير حيدر مع السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني في مسائل فرص العمل في لبنا ، لا سيما خلال فترة اعادة الاعمار ، كما تمت مناقشة وثيقة التعاون بين البلدين ، اضافة الى موضوع عودة الطيران الايراني الى لبنان ، وألمه معالي الوزير ان هذا الأمر هو منوط بمجلس الوزرا وهو يتابع هذا الموضوع.

وأكد أماني ضرورة تبادل الخبرات، لا سيما في مجال التدريب المهني والحرفي بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

بقرادونيان

كذلك استقبل النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الاوضاع العامة. كما استقبل وفداً من اتحاد عمال فلسطين الذي هنأ وزير العمل على توليه مهام الوزارة، وتم البحث في مواضيع تتعلق بالعمالة الفلسطينية في لبنان، حيث اكد الوفد الاتزام بالقوانين اللبنانية وما تقرره وزارة العمل.

ومن زوار الوزير حيدر وفد من "منظمة كفى".