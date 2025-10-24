المركزية- ترأس وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم الاجتماع التنسيقي الأول حول تعديل قانون العمل، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وطوني عيرون عن منظمة العمل الدولية، ومستشار الوزير الدكتور حسين محيدلي، مدير عام الوزارة بالانابة مارلين عطالله، مع فريق مختص من وزارة العمل، فيما غاب عن الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.

وساد النقاش جو ايجابي، وقد شجع الجميع هذه الخطوة الرامية الى ضرورة اسقاط تعديلات على قانون العمل بما يتناسب والتطورات العصرية. وقد اتفق المجتمعون على ضرورة انجاز دراسة مشروع القانون بصيغته الجديدة في اسرع وقت ممكن.

من حهة أخرى، استقبل وزير العمل في مكتبه، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة ألاسكوا في لبنان السيدة مهريناز العوضي، وتم البحث في عدة مواضيع تتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة، كما عرضت مساعدة الوزارة في وضع دراسات تتعلق بسوق العمل.

ثم التقى مدير عام الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء البروفسور ايلي عوض.

واطلع حيدر من نقابة اصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب جورج سامي براكس على عمل القطاع، وأعلمهم الوزير بضرورة معالجة موضوع اليد العاملة غير الشرعية المنتشرة بكثرة في هذا القطاع.

كما اجتمع مع وفد من نقابة اصحاب شركات التنظيفات برئاسة السيدة ريما طعمة، حيث شدد الوزير على ضرورة تنظيم هذا القطاع ومعالجة العمالة غير الشرعية، وتشجيع العمالة اللبنانية في هذا القطاع الحيوي، حيث ان فرص العمل مرتفعة، كما أعلم الحاضرين بأن فريق التفتيش في الوزارة بمساعدة القوى الأمنية المعنية سيشدد الرقابة على شركات التنظيفات للحد من اليد العاملة غير الشرعية.