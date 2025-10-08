المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو ترافقه مسؤولة الحماية في مكتب المنظمة ديما حداد، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظة لجهة حماية العمال المهاجرين، وسبل دعم المنظمة للمجتمع اللبناني في مجال خلق فرص عمل وتطوير القدرات.

ومن جهة أخرى، ترأس حيدر الاجتماع الدوري الشهري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، حضره ممثلون عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات - الشؤون الاجتماعية - العدل- التربية والتعليم العالي – الزراعة ) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام وأعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية .

وبعدما عرضت مقررة اللجنة السيدة نزهة شليطا جدول اعمال الاجتماع الثاني، جرى شرح واقع عمل الاطفال في لبنان عبر مقاطع فيديو، وكذلك الخطوات العملية التي تنفذ من قبل بعض المنظمات الدولية والمحلية في لبنان.

وطلب الوزير من المشاركين تزويد اللجنة بإحصاءات حديثة حول عمل الاطفال، على ان تقوم اللجنة في المستقبل بخطوات تنفيذية وعملية، بالتعاون بين المنظمات الدولية والوزارات المعنية.

كما طلب من منظمة العمل الدولية تعديل الخطة الحالية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال بما يتناسب والاوضاع الحالية والمستقبلية.

واستقبل الوزير حيدر وفداً من نقابة أصحاب محلات البصريات برئاسة سامر نعماني، وأخر من نقابة القابلات القانونية.