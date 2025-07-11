المركزية- اطلع وزير العمل محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم من وفد الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة وليد جعجع، على مطالب القطاع العام من مختلف جوانبها.

بعد ذلك التقى حيدر لجنة الأجراء المتقاعدين في الجامعة اللبنانية برئاسة سامي ياسين الذي قال "تناول البحث تعويضات نهاية الخدمة والتسوية المقترحة عن طريق الجامعة اللبنانية. كما تطرق البحث الى رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي التي ارتفعت بشكل تعجيزي عن غير وجه حق، لأننا أصبحنا من دون أي مدخول".

كما استقبل وفداً موسعاً من متقاعدي الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين العسكريين، وتجمّع الأجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في الإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، وتم البحث في إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وإعادة النظر في إعفاءات اشتراكات الضمان.