المركزية- عقد وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً صباح اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بحضور فريقَي عمل من الوزارتين.

وتبلّغ من البساط أن وزارته تعمل على وضع رؤية اقتصادية للنهوض بهذا القطاع، وانه يعقد اجتماعات ثنائية مع باقي الوزارات حيث توجد تقاطعات لتفعيل هذه الخطة، لإنضاج رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في لبنان. وتم تأليف فريق مشترك من الوزارتين لمتابعة هذا الموضوع.

بدوره استمع الوزير البساط من الوزير حيدر إلى الملفات التي تعمل عليها وزارة العمل والإنجازات التي تحققت الى الآن والمشاريع التي يُعمل على تنفيذها في المستقبل.