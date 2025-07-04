المركزية- ترأس وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم اجتماعاً للجنة الإشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والمؤلفة من مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطاالله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.

واستقبل حيدر وفدًا من المدراء العامين في وزارات الثقافة علي الصمد، المهجرين احمد محمود، الاتصالات باسل الأيوبي، مدير عام مؤسسة الليطاني سامي علوية، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، وتم البحث في السبل الآيلة الى تسوية أوضاع العاملين في القطاع العام.

كما التقى وزير العمل وفداً من لجنة الأجراء الدائمين في القطاع العام، الذي سلمه كتاباً يتضمّن المطالبة بتعديل مرسوم تعاونية موظفي الدولة لاستفادة الأجراء الدائمين في الإدارات العامة من بعض تقديمات تعاونية الموظفين.