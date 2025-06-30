قال محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ياسر قنطوش، إن المطربة المصرية تتعرض لما وصفها بـ"حملة ممنهجة" لتدمير أي نجاح تقوم به، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها في إطار مشاركتها في مهرجان "موازين إيقاعات العالم" المنظم في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح قنطوش في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، أن شيرين "تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به".

وتابع أن الفنانة شيرين "تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها وأن هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة".

وأكد قنطوش في هذا الإطار أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك".

وكان حفل اختتام مهرجان "موازين"، الذي أحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد شهد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين انتقادات حادة من بعض الحاضرين للحفل، ورسائل دعم من جمهورها ومحبيها.

وقد فوجئ عدد كبير من الحضور، الذين انتظروا عودة شيرين إلى منصة موازين بعد غياب دام 9 سنوات، اعتماد شيرين على تقنية "البلاي باك" في أدائها أغنية "حبيبي نساي" و"ميدلي" لأغاني آخرى خلال افتتاح الحفل.

لكن شيرين سرعان ما عادت لتغني بصوتها الحي، مقدمة مجموعة من أشهر أغانيها، ما أعاد التفاعل إلى صفوف الجمهور الذي احتشد بأعداد غفيرة في منصة النهضة بالرباط.

في المقابل، أطلق جمهور شيرين حملة دعم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها تظل من أبرز نجمات الصف الأول في العالم العربي، وأن اعتماد "البلاي باك" ليس حكرا عليها، بل يُستخدم في حفلات كبار الفنانين حول العالم.

وتقدر وسائل إعلام مغربية عدد الحضور في الحفل بأكثر من 200 ألف شخص، ما يعكس شعبية الفنانة المصرية في المغرب، رغم الجدل.